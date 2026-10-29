В Польше 31,2% участников опроса негативно оценили деятельность Катажины Пельчинской-Наленч на посту министра фондов и региональной политики. Положительную оценку ее работе дали 19,2% респондентов, сообщает Interia со ссылкой на опрос SW Research для Onet.

Результаты опроса

Наибольшая доля опрошенных — 34,2% — заявила, что не знает о достижениях Пельчинской-Наленч на посту главы ведомства. Еще 15,4% респондентов не смогли однозначно оценить ее деятельность.

Наибольшую долю положительных оценок бывший министр получила среди респондентов в возрасте до 24 лет: 27,9% в этой группе оценили ее работу положительно, а 6,4% — отрицательно. Среди участников опроса старше 50 лет положительную оценку дали 14,7%, тогда как отрицательную — 36,8%.

Исследование SW Research по заказу Onet провели 27–28 октября среди репрезентативной группы из 800 совершеннолетних поляков.

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Отставка и изменения в министерстве

22 октября Пельчинская-Наленч сообщила на платформе X о своем уходе из правительства Дональда Туска. Она возглавляла Министерство фондов и региональной политики, которое отвечает за управление средствами Европейского Союза и координацию политики развития страны.

Позднее Шимон Холовня сообщил, что правление партии «Польша 2050» решило исключить Пельчинскую-Наленч из партии за действия во вред партии и вопреки решениям ее уставных органов.

Премьер-министр Дональд Туск объявил, что предложит на должность министра фондов и региональной политики Агнешку Бартоль — постоянного представителя Польши при ЕС, которая работала на высоких должностях в Европейском совете.

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