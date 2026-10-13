在澳大利亚，小企业部长安妮·阿莉称自由党议员安吉·贝尔在议会中的言论具有种族歧视性和厌女色彩。贝尔在下议院发言时表示，因税务局决定禁止信用卡支付，总理安东尼·阿尔巴尼斯和阿莉应在广场上被公开羞辱并遭石块投掷。

撤回言论

贝尔当时正在发表讲话，支持联盟党提出的废除澳大利亚税务局信用卡支付禁令的法案。众议院领袖托尼·伯克对“肢体暴力的意象”表示担忧，随后该议员撤回了自己的言论，ABC News Australia报道。

该禁令引起了商界的不满。上周，政府进行了干预，使税务局将实施时间推迟至明年7月。

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部长与反对党的反应

阿莉是首位当选联邦议会的穆斯林女性。她在为Instagram和TikTok录制的视频中表示，仅本周她就在社交媒体上收到了19起死亡威胁。她称，此前也曾收到以类似措辞写成的威胁。该部长表示，此类言论是对另一名议员实施暴力的煽动，并且违背澳大利亚价值观。

反对党领袖安格斯·泰勒的一名发言人表示，贝尔撤回自己的言论是正确的。影子外交部长泰德·奥布莱恩也表示，这名议员做得对，并称赞她在影子内阁以及黄金海岸蒙克里夫选区的工作。

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