В Австралии министр по делам малого бизнеса Энн Али назвала расистскими и мизогинными высказывания депутата от Либеральной партии Энджи Белл в парламенте. Белл, выступая в нижней палате, заявила, что премьер-министра Энтони Албанезе и Али следует публично опозорить и забросать камнями на площади из-за решения налогового управления запретить платежи кредитными картами.

Отзыв высказываний

Белл произносила речь в поддержку законопроекта Коалиции об отмене запрета Австралийского налогового управления на оплату кредитными картами. Лидер Палаты представителей Тони Берк выразил обеспокоенность из-за «образов физического насилия», после чего депутат отозвала свои слова, сообщает ABC News Australia.

Запрет вызвал недовольство в деловом сообществе. На прошлой неделе правительство вмешалось, чтобы налоговое управление отложило его введение до июля следующего года.

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Реакция министра и оппозиции

Али, ставшая первой мусульманкой, избранной в федеральный парламент, в видео для Instagram и TikTok заявила, что только за эту неделю получила 19 угроз убийством в социальных сетях. По ее словам, ранее она также получала угрозы, сформулированные схожими словами. Министр заявила, что такие высказывания являются призывом к насилию в отношении другого парламентария и противоречат австралийским ценностям.

Представитель лидера оппозиции Ангуса Тейлора заявил, что Белл правильно поступила, отозвав свои слова. Теневой министр иностранных дел Тед О’Брайен также сказал, что депутат поступила правильно, и похвалил ее работу в теневом кабинете и округе Монкрифф на Голд-Косте.

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