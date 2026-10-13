W Australii minister ds. małych przedsiębiorstw Anne Aly nazwała rasistowskimi i mizoginicznymi wypowiedzi posłanki Partii Liberalnej Angie Bell w parlamencie. Bell, przemawiając w izbie niższej, oświadczyła, że premiera Anthony’ego Albanese’a i Aly należy publicznie napiętnować i obrzucić kamieniami na placu z powodu decyzji urzędu skarbowego o zakazie płatności kartami kredytowymi.

Wycofanie wypowiedzi

Bell wygłaszała przemówienie popierające projekt ustawy Koalicji o uchyleniu zakazu Australijskiego Urzędu Podatkowego dotyczącego płatności kartami kredytowymi. Lider Izby Reprezentantów Tony Burke wyraził zaniepokojenie „obrazami fizycznej przemocy”, po czym posłanka wycofała swoje słowa, informuje ABC News Australia.

Zakaz wywołał niezadowolenie w środowisku biznesowym. W ubiegłym tygodniu rząd interweniował, aby urząd skarbowy odłożył jego wprowadzenie do lipca przyszłego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja ministerki i opozycji

Aly, która została pierwszą muzułmanką wybraną do parlamentu federalnego, powiedziała w nagraniu dla Instagrama i TikToka, że tylko w tym tygodniu otrzymała w mediach społecznościowych 19 gróźb śmierci. Według niej wcześniej również otrzymywała groźby sformułowane w podobny sposób. Ministerka oświadczyła, że takie wypowiedzi są wezwaniem do przemocy wobec innej parlamentarzystki i stoją w sprzeczności z australijskimi wartościami.

Rzecznik lidera opozycji Angusa Taylora oświadczył, że Bell słusznie zrobiła, wycofując swoje słowa. Minister spraw zagranicznych w gabinecie cieni Ted O’Brien również powiedział, że posłanka postąpiła właściwie, i pochwalił jej pracę w gabinecie cieni oraz w okręgu Moncrieff na Gold Coast.

Czytaj nas na