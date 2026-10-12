澳大利亚国家反腐败委员会（NACC）已终止对前政治工作人员布鲁斯·莱尔曼的调查。据ABC News报道，他被怀疑为个人利益使用有关法国潜艇的机密信息。

Ivanhoe行动终止

莱尔曼于周一通过NACC的一封信获悉这一决定。信中指出，前专员决定不再就Ivanhoe行动采取进一步行动。

调查始于2024年6月对31岁的莱尔曼住所进行搜查之后。官员正在核查有关说法，即五年前他从前国防部长琳达·雷诺兹的办公室取走了机密文件。搜查期间，一本蓝色Moleskine日记本被扣押，政府称其中包含八页涉安全机密信息。

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诉讼及另一项程序

搜查后，莱尔曼对特别国务部长唐·法雷尔和时任NACC专员保罗·布雷雷顿提起诉讼。他称，搜查是对委员会权力的滥用，并表示自己在2024年10月霍巴特举行的两场非公开听证会上被非法强迫作证。这些司法程序仍在进行中。

莱尔曼称NACC的工作是浪费纳税人的钱。他还表示，前专员曾推动一种说法，即所谓的间谍活动以及向外国出售国防机密。

与此同时，莱尔曼仍是另一项反腐败调查——Greenough行动——的当事方。该调查涉及联邦警察在调查布列塔尼·希金斯提出的性暴力指控期间可能不当使用信息的问题。

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