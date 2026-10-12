W Australii Narodowa Komisja Antykorupcyjna (NACC) zakończyła dochodzenie w sprawie byłego pracownika aparatu politycznego Bruce'a Lehrmanna. Był on podejrzewany o wykorzystanie dla własnych korzyści tajnych informacji dotyczących francuskich okrętów podwodnych, podaje ABC News.

Operacja Ivanhoe zakończona

Lehrmann został poinformowany o tej decyzji w poniedziałek w liście od NACC. W liście wskazano, że były komisarz postanowił nie podejmować dalszych działań w ramach operacji Ivanhoe.

Dochodzenie rozpoczęło się po przeszukaniu domu 31-letniego Lehrmanna w czerwcu 2024 roku. Urzędnicy sprawdzali twierdzenia, że pięć lat wcześniej wyniósł on tajne dokumenty z biura byłej minister obrony Lindy Reynolds. Podczas przeszukania zabezpieczono niebieski notes Moleskine, który według rządu zawierał osiem stron utajnionych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

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Pozwy i inne postępowanie

Po przeszukaniach Lehrmann wniósł pozwy przeciwko specjalnemu ministrowi stanu Donowi Farrellowi oraz ówczesnemu komisarzowi NACC Paulowi Breretonowi. Twierdzi, że przeszukania stanowiły nadużycie uprawnień komisji, a także oświadcza, że został bezprawnie zmuszony do składania zeznań podczas dwóch zamkniętych rozpraw w Hobart w październiku 2024 roku. Te postępowania sądowe trwają.

Lehrmann nazwał pracę NACC marnotrawieniem pieniędzy podatników. Oświadczył również, że były komisarz promował wersję o rzekomym szpiegostwie i sprzedaży tajemnic obronnych zagranicznym państwom.

Jednocześnie Lehrmann pozostaje stroną innego dochodzenia antykorupcyjnego — operacji Greenough. Dotyczy ono możliwego niewłaściwego wykorzystania przez policję federalną informacji podczas badania zgłoszenia Brittany Higgins dotyczącego przemocy seksualnej.

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