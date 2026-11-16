Najwięcej problemów z budową obiektów ochronnych w Kijowie obserwuje się obecnie w dzielnicy Desnyanska. Na niektórych obiektach prace zostały całkowicie wstrzymane.

Poinformował o tym zastępca burmistrza Kijowa. Skierował również krytykę pod adresem szefa Desnjańskiej Rejonowej Administracji Państwowej Maksima Bachmatowa, który wielokrotnie krytykował władze miejskie.

Według urzędnika projekty schronów są bardzo zróżnicowane – buduje się je z myślą o 300 do 1,2 tys. osób, dlatego nie można mówić o średnim koszcie jednego obiektu. Natomiast kwestia opóźnień zależy bezpośrednio od umiejętności organizacji pracy.

Mondriyevskiy zaznaczył, że głównymi wykonawcami prac są rejonowe administracje państwowe, jednak w ubiegłym roku zwróciły one do budżetu prawie 800 mln hrywien przeznaczonych na budowę obiektów ochronnych.

„Ponadto już dziś mamy przykłady całkowitego wstrzymania budowy poszczególnych obiektów o podwójnym przeznaczeniu, w szczególności dwóch takich w dzielnicy Desnyanskiej (dzielnicą kieruje zagorzały krytyk władz miejskich Maksym Bachmatow – „Glavkom”). Konieczne będzie podjęcie decyzji kadrowych w stosunku do nieefektywnych kierowników” – podkreślił Walenty Mondriyewski.

Połowa schronów na oficjalnej mapie Kijowa może być fikcyjna – twierdzi Popenko.

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