Наибольшие проблемы со строительством защитных сооружений в Киеве в настоящее время наблюдаются в Деснянском районе. На некоторых объектах работы полностью остановлены.

Об этом заявил заместитель мэра Киева. Также он высказал упрек в адрес главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова, который неоднократно критиковал городские власти.

По словам чиновника, проекты укрытий сильно различаются — их строят с расчётом от 300 до 1,2 тыс. человек, поэтому говорить о средней стоимости одного объекта некорректно. Зато вопрос задержек напрямую зависит от умения организовать работу.

Мондриевский отметил, что основными исполнителями работ являются районные государственные администрации, однако в прошлом году они вернули в бюджет почти 800 млн грн, предусмотренных на строительство защитных сооружений.

«Кроме того, уже сегодня есть примеры полной остановки строительства отдельных сооружений двойного назначения, в частности, два таких в Деснянском районе (районом руководит ярый критик городских властей Максим Бахматов – «Главком»). Придётся принимать кадровые решения в отношении неэффективных руководителей», — подчеркнул Валентин Мондриивский.

Половина укрытий на официальной карте Киева может быть фиктивной — Попенко.

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