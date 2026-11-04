Na potrzeby zdjęć do trzeciej części „Diuny” ekipa stworzyła imponującą scenografię statku kosmicznego o wadze 55 ton.

Został on częściowo zakopany w czarnym piasku, a scenę kręcono podczas sztucznego deszczu.

Konstrukcję przystosowano do kręcenia ujęć w zakresie 360 stopni — zarówno z zewnątrz, jak i z wnętrza. Co dwa dni podnoszono ją dźwigiem, a wodę wypompowywano za pomocą pomp.

Film oparty jest na powieści Franka Herberta „Mesjasz Diuny”. Akcja rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Premiera w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

Źródło: Variety

Opublikowano ostatni ukraiński zwiastun filmu science fiction „Diuna: Część trzecia” (Dune: Part Three) — kontynuacji serii filmowej opartej na powieściach Franka Herberta. Ukraińska premiera filmu zaplanowana jest na 17 grudnia 2026 roku.

Studio Warner Bros. zaprezentowało pierwszy pełnoprawny zwiastun filmu fantastycznego „Diuna: Część trzecia”, który będzie zwieńczeniem trylogii reżysera Dénisa Villeneuve’a. Film trafi do ukraińskiej dystrybucji 17 grudnia.

Platforma streamingowa HBO Max ogłosiła premierę serialu „Diuna: Proroctwo”, który będzie prequelem oryginalnych filmów Denisa Villeneuve’a.

Druga część filmu „Diuna” zarobiła ponad 178 milionów dolarów w światowej dystrybucji kinowej w pierwszy weekend.

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