Для «Дюны 3» построили 55-тонный космический корабль вместо компьютерной графики

Для съемок третьей части «Дюны» команда создала масштабную декорацию космического корабля весом 55 тонн.

Его частично закопали в черный песок, а сцену снимали под искусственным дождем.

Конструкцию оборудовали для съёмки на 360 градусов — как снаружи, так и внутри. Каждые два дня её поднимали краном, а воду откачивали насосами.

Фильм основан на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». События будут разворачиваться через 17 лет после предыдущей части. Премьера в США запланирована на 18 декабря 2026 года.

Источник: Variety

Опубликован финальный украинский трейлер научно-фантастического фильма «Дюна: Часть третья» (Dune: Part Three) — продолжение киноистории по мотивам романов Фрэнка Герберта. Украинская премьера картины запланирована на 17 декабря 2026 года.

Студия Warner Bros. представила первый полноценный трейлер фантастического фильма «Дюна: Часть третья», который станет завершением трилогии режиссера Дени Вильнева. В украинский прокат картина выйдет 17 декабря.

Стриминговая платформа HBO Max объявила о выходе сериала «Дюна: Пророчество», который станет приквелом к оригинальным фильмам Дени Вильнева.

Вторая часть фильма «Дюна» собрала более $178 миллионов в мировом прокате за первые выходные.

Читай нас в