Kateryna Tyszkiewicz i Walenty Tomusiak po raz pierwszy zostali rodzicami: jak nazwali syna

Ukraińscy aktorzy Kateryna Tyszkiewicz i Walenty Tomusjak zostali rodzicami. 28 października 2026 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, któremu nadali imię Daniel.

W poście Kateryna Tyszkiewicz i Walentyna Tomusjak wzruszająco zwrócili się do nowo narodzonego syna:

„Cześć, synku. 28.10.2026. Dziękujemy Bogu za to błogosławieństwo. Daniel. Nasz mały Danelik. Oto jesteś z nami”.

Dla tej pary aktorów narodziny Daniela stały się wyjątkowym wydarzeniem — teraz po raz pierwszy doświadczają radości macierzyństwa i ojcostwa.

Gwiazdy podzieliły się radosną wiadomością na Instagramie, publikując zdjęcie z oddziału położniczego.

Przypomnijmy, że ukraińska piosenkarka i była uczestniczka zespołu „VIA Gra” Anastasia Kozhevnikova po raz pierwszy została mamą. Ona i jej mąż, biznesmen Kirill Snitkov, powitali na świecie córkę, którą nazwali Vivien. Artystka opublikowała już pierwsze zdjęcia dziewczynki na swoim Instagramie.

Ukraińska obrończyni Ewa Jung Smirnowa urodziła dziecko w Kijowie. Córka przyszła na świat miesiąc po śmierci ojca – 28 sierpnia na froncie zginął żołnierz Daniil Serfer Smirnow.

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