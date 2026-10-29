Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк впервые стали родителями: как назвали сына

Украинские актёры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк стали родителями. 28 октября 2026 года у супругов родился первенец, которого назвали Даниэлем.

В посте Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк трогательно обратились к новорожденному сыну:

«Привет, сынок. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами».

Для супругов-актёров рождение Даниэля стало особенным событием — теперь они впервые испытывают радость материнства и отцовства.

Радостной новостью звезды поделились в Instagram, опубликовав фотографию из роддома.

Напомним, украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой. У неё и её мужа, бизнесмена Кирилла Сниткова, родилась дочь, которую назвали Вивьен. Артистка уже поделилась первыми фотографиями девочки в своём Instagram.

Украинская защитница Ева Юнга Смирнова родила ребенка в Киеве. Дочь появилась на свет через месяц после гибели отца — 28 августа на фронте погиб военнослужащий Даниил Серфер Смирнов.

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