Wideo: HBO pokazało pierwszy fragment serialu o Harrym Potterze

W 90-sekundowym filmie pokazano uroczystą ucztę w Wielkiej Sali w Hogwarcie, w której uczestniczyli Harry, Ron, Dumbledore i McGonagall.

W rolach głównych występują Dominik McLaughlin (Harry Potter), Alister Stout (Ron Weasley) oraz Arabella Stanton (Hermiona Granger).

Premiera pierwszego sezonu, który będzie składał się z ośmiu odcinków, zaplanowana jest na 25 grudnia 2026 roku na HBO i HBO Max.

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Źródło: HBO

Autorka serii „Harry Potter”, J.K. Rowling, ponownie znalazła się w centrum dyskusji na temat praw osób transpłciowych. 21 października 2026 roku pisarka opublikowała nowy esej, w którym potwierdziła, że nie zmieniła swoich poglądów na temat tożsamości płciowej, skrytykowała aktywizm transpłciowy i obiecała, że będzie nadal finansować inicjatywy prawne na rzecz ochrony praw kobiet.

Kit Harington wcieli się w rolę Gilderoya Lockarta w serialu HBO opartym na książkach o Harrym Potterze, zastępując Nicholasa Holta. Holt, którego na początku tego miesiąca ogłoszono odtwórcą tej roli, opuścił projekt z powodu problemów z harmonogramem.

Zwiastun nowego serialu o Harrym Potterze z Dominikiem McLaughlinem w roli głównej osiągnął 277 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 48 godzin.

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