Видео: HBO показал первый фрагмент сериала о Гарри Поттере

В 90-секундном видео показали праздничный банкет в Большом зале Хогвартса с участием Гарри, Рона, Дамблдора и Макгонагалл.

Главные роли исполняют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Алистер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стентон (Гермиона Грейнджер).

Премьера первого сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, запланирована на 25 декабря 2026 года на HBO и HBO Max.

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Источник: HBO

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг вновь оказалась в центре дискуссии о правах трансгендерных людей. 21 октября 2026 года писательница опубликовала новое эссе, в котором подтвердила, что не изменила своих взглядов на гендерную идентичность, раскритиковала трансгендерный активизм и пообещала продолжать финансировать юридические инициативы по защите прав женщин.

Кит Харрингтон сыграет Гилдероя Локарта в сериале HBO по книгам о Гарри Поттере, заменив Николаса Холта. Холт, которого ранее в этом месяце объявили исполнителем этой роли, покинул проект из-за проблем с графиком.

Трейлер нового сериала о Гарри Поттере с Домиником МакЛафлином в главной роли набрал 277 миллионов просмотров за первые 48 часов.

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