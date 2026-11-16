Відео: HBO показав перший уривок із серіалу про Гаррі Поттера

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У 90-секундному відео показали святковий бенкет у Великій залі Гоґвортсу за участю Гаррі, Рона, Дамблдора та Макґонеґел.

Головні ролі виконують Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Алістер Стаут (Рон Візлі) та Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер).

Прем’єру першого сезону, який складатиметься з восьми епізодів, запланували на 25 грудня 2026 року на HBO та HBO Max.

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Джерело: HBO

Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг знову опинилася в центрі дискусії про права трансгендерних людей. 21 жовтня 2026 року письменниця опублікувала нове есе, у якому підтвердила, що не змінила своїх поглядів на гендерну ідентичність, розкритикувала трансгендерний активізм і пообіцяла продовжувати фінансувати юридичні ініціативи із захисту прав жінок.

Кіт Гарінґтон зіграє Ґілдероя Локарта у серіалі HBO за книжками про Гаррі Поттера, замінивши Ніколаса Голта. Голт, якого раніше цього місяця оголосили виконавцем ролі, залишив проєкт через проблеми з графіком.

Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера з Домініком Маклафліном у головній ролі набрав 277 мільйонів переглядів за перші 48 годин.

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