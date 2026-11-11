W Wielkiej Brytanii sekretarz gabinetu Antonia Romeo ogłosiła nowe podejście do zarządzania efektywnością urzędników państwowych oraz przegląd organizacji służby cywilnej. Występując w London School of Economics, powiedziała, że należy odpowiedzieć na krytykę Whitehallu jako systemu zbyt ostrożnego, reaktywnego i rozproszonego — podaje „The Guardian”.

Nagrody i odpowiedzialność

Romeo oświadczyła, że nowe podejście powinno zachęcać do wysokiej jakości realizacji zadań, cennej wiedzy eksperckiej i wytrwałości w doprowadzaniu spraw do końca. Według niej niedawne zwiększenie premii dla najskuteczniejszych wyższych urzędników jest jedynie początkiem zmian.

Obiecała wzmocnić procedury, szkolić kierowników w nagradzaniu pracowników, którzy mają największy wpływ na wyniki, a także bardziej zdecydowanie reagować na niską efektywność. Romeo chce również ograniczyć rotację kadr, gdy urzędnicy przechodzą na porównywalne stanowiska dla wyższego wynagrodzenia, zamiast pozostawać na swoich stanowiskach.

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Przegląd struktury i rola AI

Sekretarz gabinetu kieruje przeglądem organizacji służby cywilnej, który ma zostać przeprowadzony wiosną wraz z aktualizacją kodeksu służby. Obejmie on obecną strukturę departamentów, ich przydatność do realizacji zadań międzyresortowych, a także skutki wykorzystania sztucznej inteligencji i podejścia „decentralizacja domyślnie”.

Zdaniem Romeo sztuczna inteligencja może ograniczyć procedury biurokratyczne i dać urzędnikom więcej czasu na kreatywność, kontakt z ludźmi oraz podejmowanie decyzji. Jako przykłady wskazała technologie służące do badań przesiewowych w kierunku niektórych rodzajów raka oraz przeciwdziałania ryzyku bezdomności, podkreślając potrzebę właściwego nadzoru i zabezpieczeń.

Po wystąpieniu rzecznik rządu oświadczył, że Andy Burnham popiera wizję Romeo dotyczącą służby cywilnej gotowej na przyszłe wyzwania. Według rzecznika rząd dąży do przekazywania większych uprawnień społecznościom i regionom, odpowiedzialnego stosowania AI, ograniczania zbędnej biurokracji oraz poprawy usług publicznych.

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