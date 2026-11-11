Cypryjska Służba Audytowa wykryła poważne luki w kontroli wypłat gwarantowanego minimalnego dochodu (GMI): część wnioskodawców otrzymywała świadczenia, choć weryfikacja ich uprawnień nie została zakończona. Wynika to z raportu opublikowanego w środę, podaje Cyprus Mail.

Audytorzy ustalili, że znaczna liczba wniosków przez lata pozostawała na etapie wstępnego zatwierdzenia bez zakończenia oceny i podjęcia ostatecznej decyzji. Jednocześnie środki wypłacano również w przypadkach, gdy warunki przyznania świadczenia pozostawały niespełnione. W 150 sprawach taki status utrzymywał się przez ponad dwa lata, chociaż dokumenty potwierdzające zazwyczaj należy złożyć w ciągu trzech miesięcy.

Wypłaty bez dokumentów

W jednym przypadku wnioskodawca otrzymał łącznie 102 528 euro od stycznia 2017 roku do marca 2024 roku, nie przedstawiając wymaganych dokumentów. Podczas ponownej weryfikacji w marcu 2024 roku Służba Zarządzania Świadczeniami Socjalnymi ustaliła, według audytorów, że podał on fałszywe informacje o dochodach i stanie cywilnym. Rozpatrywanie jego wniosku zakończono i wszczęto procedurę odzyskania całej wypłaconej kwoty.

W innej sprawie wnioskodawczyni otrzymała 80 607 euro przez 83 miesiące. Rozpatrywanie jej wniosku zakończono w marcu 2024 roku, przede wszystkim dlatego, że uznano ją za osobę, która dobrowolnie zrezygnowała z pracy.

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Kwestie dotyczące nieruchomości

Raport wskazuje również na niedociągnięcia w ocenie nieruchomości i innych aktywów wnioskodawców. Audytorzy wykryli 89 przypadków przyznania GMI w okresie od lipca 2014 roku do października 2022 roku z zastosowaniem ustawowych wyjątków dotyczących nieruchomości. W dziewięciu sprawach wybranych do kontroli wartość majątku wynosiła od 132 450 do 811 400 euro, a kwoty wypłat — od 24 433 do 159 660 euro.

W jednym przypadku wartość nieruchomości wnioskodawcy wzrosła ze 150 767 do 210 400 euro według wycen rejestru gruntów z 2013 i 2018 roku. Dane te wprowadzono do systemu informacyjnego w maju 2022 roku, jednak nie podjęto dalszych działań, a wypłaty trwały. Rozpatrywanie wniosku zakończono w styczniu 2025 roku z powodu przekroczenia granicznego poziomu dochodu, po wypłacie łącznie 24 433 euro.

Służba Audytowa zaleciła wzmocnienie kontroli i monitorowania wniosków, utworzenie w Służbie Zarządzania Świadczeniami Socjalnymi jednostki audytu wewnętrznego oraz uzyskanie wyjaśnienia prawnego dotyczącego zakresu nieruchomości, który należy uwzględniać w takich sprawach.

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