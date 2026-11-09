Największy bank Malediwów, Bank of Maldives, od 18 października zaczął zwracać płatności dokonane przez rosyjskich turystów. Szacunkowa wartość wstrzymanych lub zwróconych płatności osiągnęła już 2 mln dolarów, informuje The Moscow Times.

Apel touroperatorów

Rosyjski Związek Przemysłu Turystycznego zwrócił się do władz Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, z prośbą o przeprowadzenie konsultacji z władzami Malediwów. W miniony piątek organizacja zwróciła się również do ambasadora Federacji Rosyjskiej na Sri Lance i Malediwach, a także do wysokiego urzędnika Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego FR.

Według związku część odrzuconych płatności pochodziła od zagranicznych firm zewnętrznych, które występowały jako pośrednicy. Członek zarządu RST Artur Muradian oświadczył, że uczestnicy branży muszą zrozumieć przyczyny takiego podejścia i zapewnić terminowe opłacanie usług hotelowych.

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Problemy z opłacaniem hoteli

Dyrektor wykonawczy RST Dmytro Arutiunow poinformował, że touroperatorzy są zmuszeni wielokrotnie płacić prowizje bankowe za transakcje, podczas gdy pobyt w hotelach pozostaje nieopłacony. W kilku przypadkach turyści z Rosji musieli ponownie zapłacić za pokoje po przyjeździe albo groziło im wykwaterowanie.

Według gazety „Kommiersant” Rosja zajmuje drugie miejsce po Chinach pod względem liczby zagranicznych turystów na Malediwach. Od stycznia do października kraj odwiedziło 258 100 rosyjskich turystów, co stanowiło 14,3% wszystkich przyjazdów. Średni koszt rezerwacji pakietu turystycznego na Malediwy wynosi około 585 600 rubli, czyli 7 tys. dolarów. Przedstawiciele branży ostrzegli, że bez rozwiązania problemu bankowego rosyjscy touroperatorzy mogą zrewidować inwestycje i promocję Malediwów jako kierunku wypoczynkowego.

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