Posłanki z regionów Australii dokonują przeglądu środków bezpieczeństwa osobistego i zmieniają swoje zachowanie w miejscach publicznych z powodu gróźb i ataków. Polityczki twierdzą, że są zmuszone stale oceniać ryzyko podczas podróży po dużych okręgach wyborczych, gdzie służby ratunkowe mogą znajdować się daleko, a zasięg telefonii komórkowej może być niestabilny, informuje ABC News.

Niebezpieczeństwo w regionach

Posłanka parlamentu stanu Wiktoria z okręgu Euroa Annabelle Cleeland powiedziała, że podczas podróży po swoim okręgu w północno-wschodniej części stanu udostępnia zespołowi swoją geolokalizację. Jednak słaby zasięg sieci komórkowej w wielu miejscach sprawia, że ten sposób ochrony jest zawodny.

Według Cleeland ciągła czujność jest wyczerpująca. Oświadczyła również, że obelgi i zastraszanie wymierzone w kobiety w polityce często dotyczą ich dzieci i wyglądu. Cleeland zaznaczyła, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nadużycia wobec polityków stały się bardziej otwarte.

Ataki i groźby

Po ataku na niezależną federalną posłankę z okręgu Indi Helen Haines w Wangaratta policja postawiła zarzuty mężczyźnie oskarżonemu o kierowanie słownych gróźb w biurze posłanki parlamentu Australii Zachodniej Hannah Beazley. Według Beazley mężczyzna żądał dostępu do niej i demonstrował własnoręcznie wykonane nunczako.

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Badanie organizacji non-profit Women for Election wykazało, że dziewięć na dziesięć kobiet w polityce spotkało się z zastraszaniem lub obelgami. Posłanka Animal Justice Party Georgie Purcell oświadczyła, że nie czuje się już bezpiecznie w pracy.

Federalna posłanka Ged Kearney poinformowała, że policja jest teraz obecna na jej publicznych wydarzeniach. Według niej nastąpiło to po tym, jak w jej biurze wybito okna, a pracownicy odnieśli obrażenia podczas wydarzeń.

Badanie dotyczące mizoginii

Badanie Uniwersytetu w Melbourne, w którym zapytano 3429 Australijczyków o sześć ruchów ekstremistycznych, wykazało, że postawy normalizujące lub usprawiedliwiające przemoc wobec kobiet były najsilniejszym wskaźnikiem brutalnego ekstremizmu spośród badanych poglądów.

Dyrektorka organizacji Our Watch Patty Kinnersly podkreśliła, że kobiety pełniące funkcje publiczne niemal bez wyjątku otrzymują groźby gwałtu, gwałtu na ich dzieciach i zabójstwa. Premier stanu Wiktoria Ben Carroll powiedział, że Australia nie poczyniła postępów w zwalczaniu mizoginii od czasu znanego przemówienia Julii Gillard w parlamencie federalnym 14 lat temu.

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