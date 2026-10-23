W Korei Południowej kobieca infolinia alarmowa 1366 odebrała w 2024 roku 293 407 połączeń, z czego 148 884, czyli 50,7%, dotyczyło przemocy domowej. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na Koreański Instytut Praw Kobiet.

Liczba połączeń

Roczna liczba połączeń na tę linię utrzymuje się od 2022 roku na poziomie około 290 tys. W 2022 roku służba odebrała 289 848 połączeń, a w 2023 roku — 294 328. Linię utworzono w 1998 roku do zgłaszania przemocy seksualnej i domowej, w tym stalkingu oraz przemocy w związkach.

Po przemocy domowej najczęstszą kategorią zgłoszeń bezpośrednio związanych z przemocą był stalking — 14 553 połączenia, czyli 5%. Kolejne 14 117 połączeń, czyli 4,8%, dotyczyło przemocy seksualnej, a 11 338, czyli 3,9% — przemocy w związkach.

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Charakter zgłoszeń

W 71,8% przypadków przemocy domowej zgłaszano jednocześnie przemoc fizyczną i emocjonalną. W dwóch trzecich takich przypadków sprawcami byli mąż lub żona, w 18,6% — rodzice, a w 6,7% — dzieci.

Wśród połączeń dotyczących przemocy seksualnej 45,6% dotyczyło gwałtu, 36,5% — innych form przemocy seksualnej, a 11,1% — molestowania seksualnego. W 83,1% takich przypadków osoby poszkodowane znały sprawcę; 18,9% dotyczyło osób, które znały z pracy.

Osoby poszkodowane wykonały samodzielnie 84% wszystkich połączeń, a kolejne 12,8% pochodziło od policji i innych powiązanych organizacji. Wśród dzwoniących w 2024 roku było 14 290 cudzoziemców, w tym 5 244 obywateli Wietnamu. Mężczyźni stanowili około 6% dzwoniących, a mniej więcej jedna trzecia z nich dzwoniła jako ofiary przestępstw.

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