Лінія 1366 у Південній Кореї прийняла 293 тисячі дзвінків за рік — Korea Herald

У Південній Кореї жіноча екстрена гаряча лінія 1366 у 2024 році отримала 293 407 дзвінків, із яких 148 884, або 50,7%, стосувалися домашнього насильства. Про це з посиланням на Інститут прав жінок Кореї повідомляє Korea Herald.

Кількість дзвінків

Щорічна кількість дзвінків на лінію з 2022 року тримається приблизно на рівні 290 тисяч. У 2022 році служба отримала 289 848 дзвінків, а у 2023 році — 294 328. Лінію заснували 1998 року для повідомлень про сексуальне та домашнє насильство, зокрема переслідування й насильство у стосунках.

Після домашнього насильства найпоширенішою категорією звернень, безпосередньо пов’язаних із насильством, було переслідування — 14 553 дзвінки, або 5%. Ще 14 117 дзвінків, або 4,8%, стосувалися сексуального насильства, а 11 338, або 3,9%, — насильства у стосунках.

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Характер звернень

У 71,8% випадків домашнього насильства повідомляли одночасно про фізичне та емоційне насильство. У двох третинах таких випадків кривдниками були чоловік або дружина, у 18,6% — батьки, у 6,7% — діти.

Серед дзвінків щодо сексуального насильства 45,6% стосувалися зґвалтування, 36,5% — інших форм сексуального насильства, а 11,1% — сексуальних домагань. У 83,1% таких випадків постраждалі знали кривдника; 18,9% стосувалися людей, яких вони знали з роботи.

Постраждалі самостійно здійснили 84% усіх дзвінків, ще 12,8% надійшли від поліції та інших пов’язаних організацій. Серед абонентів у 2024 році було 14 290 іноземних громадян, зокрема 5 244 громадяни В’єтнаму. Чоловіки становили близько 6% абонентів, і приблизно третина з них телефонувала як постраждалі від злочинів.

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