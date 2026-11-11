Angielski Manchester City pokonał włoski Inter 4:1 w meczu kobiecej Ligi Mistrzyń w Monzy we Włoszech. Zespół Andrée Jeglertza odniósł pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach w tym sezonie po remisach z Bayernem, Realem Madryt i Paris Saint-Germain.

Gospodynie otworzyły wynik w 24. minucie: Elisa Bartoli zdobyła bramkę głową po dośrodkowaniu Ivany Andrés. Manchester City wyrównał dziewięć minut później, gdy Aoba Fujino wykorzystała podanie Laury Blindkilde Brown. Pod koniec pierwszej połowy japońska piłkarka skompletowała dublet, trafiając po tym, jak obrona Interu nie zdołała w pełni wybić piłki po strzale Mary Fowler.

Gole po przerwie

W drugiej połowie goście powiększyli przewagę. W 56. minucie Kerstin Casparij wykończyła akcję po podaniu Sam Coffey, a w 70. minucie Grace Clinton ustaliła wynik spotkania, zamykając dośrodkowanie Lauren Hemp.

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Bramkarka Manchesteru City Ayaka Yamashita dwukrotnie uratowała zespół w drugiej połowie: obroniła strzał Haley Bugeji i zareagowała na próbę Micheli Cambiaghi z bliskiej odległości.

Rotacja przed meczem z Chelsea

Jak podaje The Guardian, Jeglertz dokonał rotacji składu przed sobotnim spotkaniem z Chelsea. Khadija Shaw, Lauren Hemp, Yui Hasegawa i Rebecca Knaak rozpoczęły mecz na ławce rezerwowych, a Alex Greenwood nie pojechała do Włoch z powodu kontuzji kostki.

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