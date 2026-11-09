Państwowa spółka CPC Corp, Taiwan pozostawiła w tym tygodniu krajowe ceny benzyny i oleju napędowego bez zmian, mimo spadku międzynarodowych cen ropy. Jej konkurent, Formosa Petrochemical Corp, również nie będzie zmieniać cen paliw, informuje Taipei Times.

Ceny nie zmieniają się od ośmiu tygodni

Będzie to ósmy kolejny tydzień, w którym CPC i Formosa Petrochemical utrzymują ceny paliw na tym samym poziomie. Litr benzyny bezołowiowej 92-, 95- i 98-oktanowej na stacjach obu firm będzie kosztować odpowiednio 31,2, 32,7 i 34,7 nowego dolara tajwańskiego.

Cena wysokogatunkowego oleju napędowego na stacjach CPC wyniesie 29,9 nowego dolara tajwańskiego za litr, a na stacjach Formosy — 29,7 nowego dolara tajwańskiego.

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Spadek notowań ropy

W ubiegłym tygodniu kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały o 13,32%, do 98,32 dolara amerykańskiego za baryłkę. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate straciły 12,76% i zakończyły handel na poziomie 90,83 dolara za baryłkę.

W ramach mechanizmu płynnego ustalania cen CPC uwzględnia średnią cenę koszyka składającego się w 70% z ropy Dubai i w 30% z Brent. Średnia cena tego koszyka spadła w ciągu tygodnia z 117,01 do 99,79 dolara amerykańskiego za baryłkę. Publikacja zaznacza, że notowania spadały po niestabilnym tygodniu, wśród nadziei na przełom dyplomatyczny na Bliskim Wschodzie po wyborach uzupełniających w USA. Dodatkową presję na ceny wywarły doniesienia o rzekomo przekazanej przez Iran, za pośrednictwem Kataru, propozycji dla USA dotyczącej technologii nuklearnych.

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