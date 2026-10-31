W malezyjskim stanie Melaka oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza przed wyborami do stanowego zgromadzenia ustawodawczego, zaplanowanymi na 14 listopada. O wszystkie 28 mandatów będzie rywalizować 79 kandydatów, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na komisję wyborczą.

Rozkład kandydatów

W 11 okręgach odbędzie się rywalizacja między dwoma kandydatami, a w kolejnych 11 — między trzema. W sześciu okręgach zarejestrowano po czterech kandydatów.

Koalicja Pakatan Harapan, na czele której stoi premier Anwar Ibrahim, wystawiła kandydatów w 24 okręgach. Partia Parti Pribumi Bersatu Malaysia, czyli Bersatu, byłego szefa rządu Muhyiddina Yassina, bierze udział w wyborach w siedmiu okręgach.

Barisan Nasional, która jest partnerem Pakatan Harapan w federalnym rządzie jedności, wystawia kandydatów w 23 okręgach we współpracy z Perikatan Nasional. Ta ostatnia będzie rywalizować w pięciu okręgach. Po negocjacjach Malaysian Chinese Association otrzymała dodatkowe dwa okręgi do wystawienia kandydatów — Bandar Hilir i Kota Laksamana.

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Oznaki nieformalnej współpracy

Pakatan Harapan nie wystawiła kandydatów w czterech okręgach — Lendu, Sungai Udang, Pantai Kundor i Bemban — gdzie kandydować będą przedstawiciele Bersatu. Analitycy ankietowani przez Channel NewsAsia uznali to za oznakę nieformalnej współpracy między tymi dwiema siłami politycznymi, choć nie ogłosiły one oficjalnego porozumienia wyborczego.

Prezydent Bersatu Muhyiddin Yassin wcześniej oświadczył, że porozumienie o wspieraniu rządu Anwara Ibrahima podczas kluczowych głosowań parlamentarnych nie oznacza utworzenia sojuszu wyborczego. Jednocześnie analitycy uważają, że głosowanie w Melace może pokazać, czy Bersatu jest w stanie pomóc Pakatan Harapan zdobyć poparcie wśród malajskich wyborców przed kolejnymi wyborami powszechnymi, które muszą odbyć się do lutego 2028 roku.

Po 14-dniowym okresie kampanii głosować będzie mogło niemal 690 tys. zarejestrowanych wyborców. Spośród 79 kandydatów 65 to mężczyźni, a 14 to kobiety; najmłodszy uczestnik wyścigu ma 24 lata, a najstarszy 66 lat. W wyborach w 2021 roku Barisan Nasional zdobyła 21 z 28 mandatów, Pakatan Harapan — pięć, a Perikatan Nasional — dwa.

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