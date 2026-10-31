W Mumbaju w Indiach niezidentyfikowane osoby otworzyły ogień do indyjskiego aktora Tigera Shroffa, raniąc jego kierowcę. Domniemani napastnicy w wiadomości głosowej, w której przyznali się do ataku, oświadczyli, że są powiązani z grupą uwięzionego gangstera Lawrence’a Bishnoia. Policja jednak nie potwierdziła tego związku, informuje Deutsche Welle.

Atak na Shroffa był kolejnym z serii incydentów, które dotknęły znane postaci indyjskiej branży filmowej, skupionej w Mumbaju i znanej jako Bollywood. Od 2022 roku uzbrojeni ludzie strzelali do mieszkania aktora Salmana Khana i domu reżysera Rohita Shetty’ego w Mumbaju, a także do domu rodzinnego aktorki Dishy Patani na północy Indii. Aktor Ranveer Singh, według DW, miał również otrzymać żądanie zapłaty niemal 1,1 mln dolarów.

Ataki miały miejsce także poza Indiami: kawiarnia w kanadyjskim mieście Surrey, której właścicielem jest komik Kapil Sharma, trzykrotnie znalazła się pod ostrzałem.

Grupa Bishnoia

33-letni Lawrence Bishnoi pochodzi ze stanu Pendżab. Według dziennikarza Jupinderjita Singha angażował się w politykę studencką w Chandigarh, a po osadzeniu w więzieniu zajął się działalnością przestępczą. Śledczy uważają, że Bishnoi kieruje operacjami z więzienia, korzystając z ukrywanych telefonów i komunikatorów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według materiału sieć Bishnoia działa w kilku stanach północnych Indii i poza ich granicami. We wrześniu 2025 roku Kanada wpisała grupę Bishnoia na listę organizacji terrorystycznych. W ubiegłym miesiącu FBI umieściło Satinderjita Singha, znanego jako Goldy Brar, na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych osób, oferując do 1 mln dolarów za informacje, które pomogą w jego zatrzymaniu. Amerykańscy prokuratorzy nazwali Brara domniemanym szefem struktury Bishnoia w Ameryce Północnej.

Echa kryminalnych lat 90.

Eksperci, z którymi rozmawiało DW, wskazują, że obecna sytuacja różni się od tej z lat 90., gdy grupy przestępcze z Mumbaju były ściśle powiązane z Bollywood, inwestowały w filmy i wymuszały pieniądze od producentów. W 1997 roku zastrzelono Gulshana Kumara, założyciela wytwórni muzycznej T-Series, a w 2000 roku raniono reżysera Rakesha Roshana.

Były komisarz policji w Mumbaju D. Sivanandhan oświadczył, że w 1998 roku w mieście z powodu nieopłacenia wymuszeń zabito 101 biznesmenów. Jednocześnie dziennikarz zajmujący się przestępczością S. Hussain Zaidi uważa, że nazywanie obecnych ataków powrotem przestępczej kontroli nad miastem byłoby przesadą: w przeciwieństwie do lat 90. w Mumbaju nie działa obecnie kilka konkurujących ze sobą grup.

Czytaj nas na