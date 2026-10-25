W prowincji Pendżab w Pakistanie ponad 50 prywatnych schronisk dla dzieci pozostaje niezarejestrowanych, a władze nie mają aktualnych danych o liczbie dzieci w placówkach opieki całodobowej ani o warunkach ich życia. Jak podaje The Express Tribune, Pendżabski Urząd Ochrony i Dobrobytu Dzieci wydał licencje jedynie 14 takim placówkom.

Dane o placówkach nie zostały zaktualizowane

Badanie urzędu, przeprowadzone w latach 2021–2022 wspólnie z UNICEF Pakistan, wykazało, że w Pendżabie działało 105 placówek opieki całodobowej: 41 państwowych i 64 prywatne. Przebywało w nich 5762 dzieci. Jednocześnie rząd nadal nie ma zaktualizowanych informacji o tych placówkach i ich podopiecznych.

Urząd poinformował, że rozpatruje wnioski kolejnych czterech lub pięciu placówek. Przed wydaniem licencji urzędnicy sprawdzają budynek, personel, warunki i organizację opieki nad dziećmi, a po udzieleniu licencji mają przeprowadzać okresowe inspekcje.

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Przypadki interwencji policji

Obawy dotyczące nadzoru nad prywatnymi schroniskami nasiliły się po śmierci 15-letniego sieroty Wasima Abbasa w Multanie. Chłopiec mieszkał w sierocińcu prowadzonym przez organizację pozarządową i został skierowany do wykonawcy, aby uczyć się zawodu elektryka. Według źródła wykonawca miał go nękać i przejechać samochodem; policja zarejestrowała sprawę o zabójstwo. 20 października urząd odrzucił wniosek sierocińca o rejestrację, powołując się na obawy dotyczące ochrony i nadzoru nad dziećmi.

W kwietniu 2024 roku z niezarejestrowanego sierocińca w Gajumacie w Lahaurze zabrano 32 dzieci, które według urzędu mieszkały w dwóch małych pokojach. Badania medyczne nie potwierdziły wykorzystywania seksualnego, jednak przeciwko kierownikowi placówki zarejestrowano sprawę na podstawie pendżabskiej ustawy o dzieciach pozbawionych opieki i zaniedbanych.

We wrześniu 2025 roku 18 dzieci objęto opieką ochronną po pojawieniu się w mediach społecznościowych nagrania przedstawiającego przemoc w niezarejestrowanej placówce w Chichawatni. Policja poinformowała o fizycznej przemocy wobec dzieci, zatrzymała jednego opiekuna i zarejestrowała sprawy przeciwko administratorom placówki. W Pendżabie działa 11 instytutów ochrony dzieci, a z 25 utworzonych jednostek ochrony dzieci funkcjonuje tylko sześć.

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