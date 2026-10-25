У Пенджабі понад 50 дитячих притулків не зареєстровані — The Express Tribune

У провінції Пенджаб у Пакистані понад 50 приватних притулків для дітей залишаються незареєстрованими, а влада не має актуальних даних про кількість дітей у закладах стаціонарного догляду та умови їхнього проживання. Як повідомляє The Express Tribune, Бюро із захисту та добробуту дітей Пенджабу ліцензувало лише 14 таких установ.

Дані про заклади не оновлювали

Дослідження бюро, проведене у 2021–2022 роках разом із UNICEF Pakistan, виявило в Пенджабі 105 установ стаціонарного догляду: 41 державну та 64 приватні. У них перебували 5762 дитини. Водночас уряд досі не має оновленої інформації про ці заклади та їхніх вихованців.

У бюро повідомили, що розглядають заявки ще від чотирьох-п’яти закладів. Перед видачею ліцензії посадовці перевіряють будівлю, персонал, умови та організацію догляду за дітьми, а після ліцензування мають проводити періодичні інспекції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Випадки втручання поліції

Побоювання щодо нагляду за приватними притулками посилилися після загибелі 15-річного сироти Васіма Аббаса в Мултані. Хлопець жив у сиротинці, яким керувала неурядова організація, та був направлений до підрядника навчатися електротехнічної справи. За даними джерела, підрядник нібито переслідував його та переїхав автомобілем; поліція зареєструвала справу про вбивство. 20 жовтня бюро відхилило заявку сиротинця на реєстрацію, пославшись на занепокоєння щодо захисту й нагляду за дітьми.

У квітні 2024 року з незареєстрованого сиротинця в Гаджуматі, Лахор, забрали 32 дітей, які, за даними бюро, жили у двох малих кімнатах. Медичні огляди не підтвердили сексуального насильства, однак проти керівника закладу зареєстрували справу за законом Пенджабу про знедолених і бездоглядних дітей.

У вересні 2025 року під захисну опіку взяли 18 дітей після появи в соцмережах відео з насильством у незареєстрованій установі в Чичаватні. Поліція заявила про фізичне насильство над дітьми, затримала одного доглядача та зареєструвала справи проти адміністраторів закладу. У Пенджабі працюють 11 інститутів захисту дітей, а з 25 створених підрозділів захисту дітей функціонують лише шість.

Читай нас у