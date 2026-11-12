Wiceprezydent Indonezji Gibran Rakabuming Raka złożył rezygnację do Ludowego Zgromadzenia Konsultacyjnego tego kraju. Informuje o tym ABC News, powołując się na przewodniczącego zgromadzenia Ahmada Muzaniego.

Według Muzaniego zgromadzenie rozpatrzy wniosek w ciągu maksymalnie 60 dni. Jednocześnie wyższa izba parlamentu będzie nadzorować procedurę zatwierdzenia rezygnacji i wyboru nowego wiceprezydenta.

Orzeczenia sądowe dotyczące wykształcenia

39-letni Rakabuming Raka, syn byłego prezydenta Joko Widodo, od kilku tygodni mierzył się z wezwaniami do rezygnacji z powodu pytań dotyczących jego dokumentów edukacyjnych. W październiku indonezyjski Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie ma przekonujących dowodów na to, iż posiada on świadectwo ukończenia szkoły średniej wymagane do kandydowania na urząd zgodnie z indonezyjskim prawem.

Później Sąd Najwyższy unieważnił uzyskany przez niego certyfikat równoważności wykształcenia średniego. Wnioskodawcy w sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym twierdzili, że przed wyborami Rakabuming Raka przedłożył dokumenty, których urzędnicy nie powinni byli przyjąć. Według nich nie był to dokument potwierdzający ukończenie nauki, lecz list potwierdzający Ministerstwa Edukacji Indonezji, wydany na podstawie zaświadczenia o nauce i wykazu osiągnięć akademickich z UTS College w Sydney, wcześniej znanego jako UTS Insearch.

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Petycja i napięcia polityczne

Rezygnację złożono na kilka godzin przed zaplanowanym posiedzeniem Izby Reprezentantów w sprawie petycji o impeachment wiceprezydenta, podpisanej przez ponad 120 polityków.

Po spotkaniu z prezydentem Prabowo Subianto we wtorek Rakabuming Raka oświadczył, że szanuje krytykę i opinie społeczeństwa oraz nie chce, aby sytuacja przekształciła się w długotrwały spór polityczny.

Rezygnacja następuje w czasie pogłębiających się różnic między prezydentem Prabowo a Joko Widodo, często nazywanym Jokowi. Widodo poparł Prabowo, zgadzając się na wysunięcie kandydatury swojego syna w parze ze swoim byłym rywalem politycznym. W ubiegłym tygodniu były szef policji Listyo Sigit Prabowo oraz kilku wysokich rangą funkcjonariuszy policji zostało zatrzymanych w związku z oskarżeniami o podsłuchiwanie prezydenta i innych osób. Śledztwo w sprawie tych twierdzeń trwa.

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