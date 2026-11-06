W Wielkiej Brytanii Volkswagen ograniczył poziom ładowania do 80% w przypadku około 5 tysięcy samochodów elektrycznych z powodu ryzyka przegrzewania się baterii. Ograniczenie dla części aut modeli ID 3, ID 4, ID 7, ID Buzz i Cupra Born wprowadzono poprzez zdalną aktualizację oprogramowania, informuje Autocar.

Kontrola baterii

Volkswagen Group przygotowuje akcję serwisową dla wybranych samochodów wyprodukowanych w latach 2022–2025. Firma planuje sprawdzić, czy komponenty baterii spełniają jej standardy jakości. Według publikacji kampania obejmuje około 85 tysięcy samochodów na świecie.

Volkswagen oświadczył, że baterie w objętych sprawą samochodach dostarczył nienazwany producent. Niektóre komponenty, według oceny firmy, mogą nie spełniać jej wymagań jakościowych i przegrzewać się podczas ładowania powyżej 80%, stwarzając ryzyko pożaru.

Firma ostrzegła, że może to prowadzić do poważnych lub zagrażających życiu obrażeń osób znajdujących się w samochodzie i poza nim, a także do znacznych szkód materialnych. Nie ma potwierdzonych przypadków obrażeń, jednak zgłaszano uszkodzenia mienia.

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Działania dla właścicieli

Dopóki samochody nie zostaną sprawdzone, ich właściciele nie będą mogli korzystać z pełnego zasięgu. W przypadku Volkswagena ID 3 ograniczenie ładowania o 20% może oznaczać utratę od 40 do 70 mil zasięgu według oficjalnych danych WLTP.

Volkswagen poinformował, że skontaktował się z klientami indywidualnymi, tam gdzie było to możliwe, oraz powiadomił firmy posiadające floty pojazdów. Firma zaznaczyła, że usterek technicznych baterii nie zawsze można rozpoznać, dlatego kontrolę muszą przejść wszystkie samochody objęte kampanią.

Część samochodów właściciele będą musieli dostarczyć do warsztatu na godzinną kontrolę oraz, w razie potrzeby, wymianę modułów baterii. Inne samochody będzie można sprawdzić i zaktualizować zdalnie; właściciele otrzymają informację o terminie oraz odpowiednie instrukcje.

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