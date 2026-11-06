В Великобритании Volkswagen ограничил уровень заряда до 80% для примерно 5 тысяч электромобилей из-за риска перегрева батарей. Ограничение для части автомобилей моделей ID 3, ID 4, ID 7, ID Buzz и Cupra Born ввели удалённым обновлением программного обеспечения, сообщает Autocar.

Проверка батарей

Volkswagen Group готовит отзывную кампанию для отдельных машин, выпущенных в 2022–2025 годах. Компания планирует проверить, соответствуют ли компоненты батарей её стандартам качества. По данным издания, в мире кампания касается примерно 85 тысяч автомобилей.

В Volkswagen заявили, что батареи в соответствующих автомобилях поставлял неназванный производитель. Некоторые компоненты, по оценке компании, могут не соответствовать её требованиям к качеству и перегреваться при зарядке свыше 80%, создавая риск пожара.

Компания предупредила, что это может привести к серьёзным или опасным для жизни травмам людей в салоне и вне автомобиля, а также к значительному материальному ущербу. Подтверждённых случаев травм нет, однако сообщалось о повреждении имущества.

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Действия для владельцев

Пока автомобили не проверят, их владельцы не смогут использовать полный запас хода. Для Volkswagen ID 3 ограничение заряда на 20% может означать потерю от 40 до 70 миль запаса хода по официальным показателям WLTP.

Volkswagen сообщил, что связался с частными клиентами там, где это было возможно, и проинформировал компании с автопарками. В компании отметили, что технические неисправности батарей не всегда можно распознать, поэтому проверку должны пройти все автомобили, которых касается кампания.

Часть машин владельцам придётся доставить в мастерскую для часовой проверки и, при необходимости, замены модулей батареи. Другие автомобили можно будет проверить и обновить дистанционно; владельцам сообщат дату и предоставят соответствующие инструкции.

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