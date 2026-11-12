Międzynarodowa grupa naukowców, analizując dane z sondy NASA Parker Solar Probe, wykryła zmianę kierunku obrotu turbulentnych pól magnetycznych w wietrze słonecznym. Jest to pierwsza bezpośrednia obserwacja takiego zjawiska w turbulencji plazmy kosmicznej, informuje ScienceDaily.

Zmiana w małych skalach

Naukowcy z Politechniki w Brunszwiku, Uniwersytetu Tokijskiego i innych instytucji przeanalizowali precyzyjne pomiary pól magnetycznych i cząstek. Ustalili, że w pewnym zakresie długości fal pola magnetyczne w turbulentnym środowisku zmieniają kierunek obrotu.

Przy obserwacji wzdłuż kierunku od Słońca pola magnetyczne w większych skalach obracają się głównie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W znacznie mniejszych skalach dominujący kierunek zmienia się na obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara. W miarę oddalania się wiatru słonecznego od Słońca zmiana ta staje się wyraźniejsza i przesuwa się w stronę dłuższych długości fal.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Granica między ruchem płynu a ruchem cząstek

Zmiana zachodzi na granicy, gdzie plazma przechodzi od zbiorowego zachowania przypominającego ruch płynu do dynamiki pojedynczych cząstek. W większych skalach w plazmie powstają wiry i fale elektromagnetyczne, które tworzą złożone oscylacje. Jednocześnie analiza wykazała uporządkowaną prawidłowość w obrocie pól magnetycznych.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters. Autorzy pracy uważają, że wykryta cecha może pomóc lepiej wyjaśnić procesy w wietrze słonecznym i udoskonalić modele fizyczne służące prognozowaniu burz geomagnetycznych. Turbulencja plazmy jest również charakterystyczna dla magnetosfery Ziemi, przestrzeni międzyplanetarnej, obszarów erupcji słonecznych i dysków akrecyjnych.

Czytaj nas na