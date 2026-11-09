W Gilgit-Baltistanie na północy Pakistanu osuwiska zablokowały dostawy paneli słonecznych Autostradą Karakorum w pobliżu miasta Chilas i uderzyły w kanał wodny zasilający elektrownię wodną. Dwie ciężarówki z panelami stały na zamkniętej drodze przez co najmniej 24 godziny, a osuwisko w dystrykcie Ghizer zakłóciło produkcję energii elektrycznej z jednego ze źródeł zaopatrzenia regionalnej stolicy, Gilgitu, informuje The Express Tribune.

Według gazety oba osuwiska zostały spowodowane przez ulewne deszcze. Informowano, że w 2025 roku spowodowały one w siedmiu dystryktach szkody przekraczające 20 mld rupii pakistańskich. Lokalne szacunki, uwzględniające straty w rolnictwie i uszkodzenia infrastruktury energetycznej, sięgają niemal 30 mld rupii.

Panele bez pełnego systemu

Gilgit-Baltistan w dużej mierze zależy od hydroenergetyki, jednak powodzie, osuwiska i przerwania jezior lodowcowych regularnie uszkadzają kanały, ujęcia wody i inną infrastrukturę. Łączna moc 46 elektrowni wodnych w regionie wzrosła z 17,18 MW w 2009 roku do 65,319 MW w 2025 roku.

W marcu 2026 roku rząd federalny przydzielił Gilgit-Baltistanowi 58 MW mocy słonecznej: 40 MW dla odbiorców gospodarstw domowych oraz 18 MW dla małych firm i sektora IT. Bezpłatnymi panelami planowano objąć prawie 148 tys. gospodarstw domowych, lecz w drodze losowania wybrano 15 733 rodziny. Spośród nich 12 008 odebrało sprzęt, a 3 725 pozostawiło panele w magazynach.

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Do pełnego działania systemu potrzebne są inwerter, akumulator, okablowanie, mocowania, transport i montaż. W zależności od systemu i lokalizacji dodatkowe koszty mogą wynosić od 90 tys. do ponad 180 tys. rupii pakistańskich. Jeden z wybranych uczestników programu w Gilgicie powiedział gazecie, że za akumulator i inwerter zażądano od niego 150 tys. rupii.

Zależność od górskich dróg

Zimą niedobór energii elektrycznej w regionie jest szczególnie odczuwalny z powodu spadku produkcji w elektrowniach wodnych. Panel słoneczny bez magazynu energii może wytwarzać prąd w dzień, ale nie jest w stanie samodzielnie zapewnić oświetlenia po zachodzie słońca.

Dostawy sprzętu zależą od Autostrady Karakorum. Osuwiska w dystryktach Kohistan lub Diamer mogą na kilka dni przerwać dostawy paliwa, żywności, materiałów budowlanych i sprzętu solarnego. Dla odległych wsi dodatkowymi kosztami pozostają transport systemów, przyjazd specjalistów do montażu oraz późniejsza obsługa.

Program rozwoju obszarów wiejskich i odporności klimatycznej Gilgit-Baltistanu o wartości 54,24 mln euro ma objąć wszystkie dystrykty regionu i przynieść korzyści około 43 200 gospodarstwom domowym. Przewiduje on poprawę dostępu do czystej wody, energii odnawialnej i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu.

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