В Гилгит-Балтистане на севере Пакистана оползни заблокировали доставку солнечных панелей по Каракорумскому шоссе возле города Чилас и повредили водный канал, питающий гидроэлектростанцию. Два грузовика с панелями не менее 24 часов стояли на перекрытой дороге, а оползень в округе Гизер нарушил выработку электроэнергии одним из источников снабжения региональной столицы Гилгита, сообщает The Express Tribune.

По данным издания, оба оползня были вызваны сильными дождями. Сообщалось, что в 2025 году они нанесли семи районам ущерб на сумму более 20 млрд пакистанских рупий. Местные оценки, учитывающие потери сельского хозяйства и повреждения энергетической инфраструктуры, достигают почти 30 млрд рупий.

Панели без полноценной системы

Гилгит-Балтистан в значительной степени зависит от гидроэнергетики, однако наводнения, оползни и прорывы ледниковых озёр регулярно повреждают каналы, водозаборы и другую инфраструктуру. Совокупная мощность 46 гидроэлектростанций региона выросла с 17,18 МВт в 2009 году до 65,319 МВт в 2025 году.

В марте 2026 года федеральное правительство выделило для Гилгит-Балтистана 58 МВт солнечных мощностей: 40 МВт для бытовых потребителей и 18 МВт для малого бизнеса и IT-сферы. Бесплатными панелями планировали охватить почти 148 тыс. домохозяйств, однако по жребию были отобраны 15 733 семьи. Из них 12 008 забрали оборудование, а 3 725 оставили панели на складах.

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Для полноценной работы системы необходимы инвертор, аккумулятор, проводка, крепления, транспортировка и монтаж. В зависимости от системы и местности дополнительные расходы могут составлять от 90 тыс. до более чем 180 тыс. пакистанских рупий. Один из отобранных участников программы в Гилгите сообщил изданию, что за аккумулятор и инвертор у него попросили 150 тыс. рупий.

Зависимость от горных путей

Зимой дефицит электроэнергии в регионе особенно ощутим из-за снижения выработки на гидроэлектростанциях. Солнечная панель без накопителя может вырабатывать электричество днём, но не способна самостоятельно обеспечить освещение после захода солнца.

Доставка оборудования зависит от Каракорумского шоссе. Оползни в районах Кохистан или Диамер могут на несколько дней прерывать поставки топлива, продуктов, строительных материалов и солнечного оборудования. Для отдалённых сёл дополнительными расходами остаются перевозка систем, выезд специалистов для установки и последующее обслуживание.

Программа развития сельских районов и климатической устойчивости Гилгит-Балтистана стоимостью 54,24 млн евро должна охватить все районы региона и принести пользу примерно 43 200 домохозяйствам. Она предусматривает улучшение доступа к чистой воде, возобновляемой энергии и климатически устойчивой инфраструктуре.

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