Na chińskim rynku akcji nasiliła się wyprzedaż walorów spółek technologicznych: inwestorzy coraz bardziej wątpią, że znaczne wydatki korporacji na sztuczną inteligencję przełożą się na stabilne zyski. Informuje o tym CNBC.

Według Benjamina Cavendera, szefa China Market Research Group, sektor technologiczny pozostaje jasnym punktem chińskiej gospodarki, jednak oczekiwania rynkowe i wyceny spółek wyprzedziły ich fundamenty. Jego zdaniem korekta była prawdopodobna.

Inwestorzy oczekują wyników od AI

Tai Hui, główny strateg rynkowy JPMorgan Asset Management w regionie Azji i Pacyfiku, powiedział, że inwestorzy chcą zobaczyć, jak chińscy giganci technologiczni przekształcą inwestycje w AI w zyski. Zauważył również, że kilka pierwszych ofert publicznych spółek z sektora AI początkowo wywołało znaczny popyt, lecz później entuzjazm inwestorów osłabł.

Na sektor wpływają także przedłużający się spadek na chińskim rynku nieruchomości oraz słaba konsumpcja. Wywiera to presję na biznes reklamowy i handel elektroniczny dużych platform internetowych. Wei-Sern Ling, starszy doradca ds. akcji w Union Bancaire Privée, ostrzegł, że rosnące wydatki na AI mogą dodatkowo obciążyć najbliższe wyniki finansowe spółek, podczas gdy perspektywy monetyzacji takich inwestycji pozostają niepewne.

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Wzrost CATL nie zapewnił równie dużego wzrostu zysku

Presja jest widoczna także wśród producentów baterii. W trzecim kwartale CATL zwiększyła przychody o około 59%, podczas gdy zysk netto wzrósł jedynie o około 15%. Na rentowność spółki wpływają konkurencja, zmiana struktury produktów, a także zmiany w podatkach i refundacjach. Cavender uznał lukę między tempem wzrostu a rentownością za kluczowy problem CATL.

Jednocześnie nie wszystkie chińskie spółki technologiczne mają takie same ryzyka. Brendan Ahern, dyrektor inwestycyjny KraneShares, zauważył, że spółki z rynku STAR Board Szanghajskiej Giełdy Papierów Wartościowych korzystają z wydatków chińskich i amerykańskich gigantów technologicznych na półprzewodniki. Z kolei akcje notowane w Hongkongu są bardziej zależne od konsumpcji krajowej ze względu na znaczący udział internetowych platform zorientowanych na konsumentów.

Jason Hsu, przewodniczący rady i dyrektor inwestycyjny Rayliant Global Advisors, powiedział, że największym czynnikiem spadku chińskich akcji jest wyprzedaż na rynku amerykańskim. Zdaniem Cavendera chiński sektor potrzebuje stabilizacji zysków, wyraźniejszego zwrotu z inwestycji w AI oraz silniejszego popytu krajowego, aby nastąpiło trwałe ożywienie.

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