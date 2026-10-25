W Australii 63% osób nie ponosi dodatkowych kosztów za całą opiekę medyczną lekarzy rodzinnych w systemie bulk-billing. W 2024 i 2025 roku wskaźnik ten wynosił 56%, wynika z corocznego raportu Królewskiego Australijskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, informuje The Guardian.

Więcej lekarzy pracuje w systemie bulk-billing

Raport, który ma zostać opublikowany w środę, opiera się na badaniu 2766 lekarzy rodzinnych. W ciągu roku odsetek respondentów świadczących usługi w systemie bulk-billing dla wszystkich pacjentów wzrósł ponad dwukrotnie — z 12% do 26%.

Wprowadzono dodatkowe wypłaty finansowe dla placówek, które świadczą wszystkie kwalifikujące się usługi w systemie bulk-billing wszystkim pacjentom Medicare. Takie kliniki otrzymują 12,5% dodatku, który jest dzielony między placówkę a lekarza.

Jednocześnie odsetek pacjentów, którzy otrzymują całą opiekę lekarza rodzinnego bez dodatkowych kosztów, nadal jest niższy niż w 2019 roku, kiedy wynosił 70%.

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Dostępność opieki medycznej

Raport wykorzystuje również dane Australijskiego Biura Statystycznego. Według nich odsetek mieszkańców kraju, którzy odkładali wizytę u lekarza z powodu kosztów, spadł z 8,8% w latach 2023–2024 do 7,7% w latach 2024–2025.

Prezydent kolegium Michael Wright oświadczył, że wyniki wskazują na większą dostępność opieki medycznej. Jednocześnie ekonomista ochrony zdrowia Luke Slawomirski ostrzegł, że badanie obejmuje około 7% wszystkich lekarzy rodzinnych. Jak stwierdził, należy odróżniać doświadczenia zgłaszane przez lekarzy od danych administracyjnych i wskaźników wyników leczenia pacjentów.

Dane administracyjne Medicare pokazują, że w latach 2025–2026 w systemie bulk-billing opłacono 81% konsultacji lekarzy rodzinnych, wobec 78% rok wcześniej. Wskaźnik ten różni się od danych kolegium, ponieważ Medicare mierzy udział usług, a nie udział pacjentów.

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