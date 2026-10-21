W Japonii stowarzyszenia medyczne postanowiły zaprzestać używania terminu „nieprawidłowy poród” do opisywania porodów z interwencją medyczną, w tym cięciem cesarskim lub ekstrakcją próżniową. Zmiana weszła w życie natychmiast przy wyjaśnianiu przebiegu porodu kobietom w ciąży i ich rodzinom. Rząd zgodził się wprowadzić nowe podejście, informuje The Japan Times.

Nowe sformułowania dla pacjentów

Decyzję podjęły Japońskie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii oraz Japońskie Stowarzyszenie Położników i Ginekologów. Ich przedstawiciele spotkali się z ministrem zdrowia Kenichiro Ueno, aby przedstawić zmiany.

Wcześniej porody z interwencją medyczną często określano jako „nieprawidłowe”, aby odróżnić je od porodów, które nie wymagają takich procedur. Medycy wyrażali obawy, że takie sformułowanie może wywoływać u kobiet w ciąży i ich rodzin wrażenie, że doświadczenie porodu jest niewłaściwe lub gorsze, oraz powodować dyskomfort emocjonalny. Lipcowa ankieta wśród członków Japońskiego Towarzystwa Położnictwa i Ginekologii wykazała szerokie poparcie dla rezygnacji z tego określenia.

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Zmiany w dokumentach i ubezpieczeniach

Placówki medyczne będą zachęcane, by w komunikacji z pacjentami nie używały ani terminu „normalny poród”, ani „nieprawidłowy poród”. Zamiast tego powinny wskazywać konkretną procedurę: poród drogami natury, poród z użyciem próżnociągu lub nagłe cięcie cesarskie. Szpitalom zalecono również, by nie używały określenia „naturalny poród” jako synonimu porodu drogami natury, aby nie tworzyć wrażenia, że inne metody rozwiązania ciąży są nienaturalne.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało władze lokalne o zmianie terminologii w dokumentach administracyjnych. Najpierw zostaną zmienione zawiadomienia dotyczące jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń na opiekę nad dziećmi. Rząd planuje także wezwać prywatnych ubezpieczycieli do przejścia na nowe sformułowania, a władze lokalne — do zmiany sformułowań w formularzach badań lekarskich i szczepień.

Terminologia była wcześniej stosowana także w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ porody bez interwencji medycznej obecnie nie są objęte ubezpieczeniem publicznym. W maju parlament uchwalił ustawę o reformie ochrony zdrowia, która przewiduje pełne pokrycie ubezpieczeniowe takich porodów. Jej wdrożenie jest oczekiwane w ciągu dwóch lat.

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