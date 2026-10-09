Badanie w Zurychu w Szwajcarii, z udziałem 204 osób, którym przed badaniem MRI zakładano kaniulę dożylną, wykazało związek między słuchaniem ulubionych utworów lub sonaty Wolfganga Amadeusza Mozarta a niższymi ocenami bólu po zabiegu. O pracy opublikowanej w czasopiśmie Frontiers in Pain Research informuje TIME.

Uczestnicy przechodzili badanie MRI mózgu, kręgosłupa, głowy lub szyi. Podzielono ich na cztery grupy: jedna słuchała spokojnej muzyki relaksacyjnej, druga — Sonaty Mozarta na dwa fortepiany D-dur K.488, trzecia — własnych ulubionych piosenek, a grupa kontrolna nie słuchała muzyki. Muzykę włączano pierwszym trzem grupom przed, w trakcie i po wprowadzeniu kaniuli do żyły.

Oceny bólu po zabiegu

Uczestników poproszono o ocenę bólu przed i po założeniu kaniuli. W grupach słuchających Mozarta lub ulubionych utworów dwie minuty po zabiegu odnotowano znaczący spadek ocen bólu. Uczestnicy z własnym doborem muzyki już 30 sekund po zabiegu oceniali ból niżej niż przed nim oraz niż uczestnicy innych grup.

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Muzyka relaksacyjna, podobnie jak brak muzyki, nie przyniosła znaczącego zmniejszenia bólu. Starsza autorka badania zasugerowała, że powolna, cicha i mało dynamiczna muzyka relaksacyjna mogła nie przyciągać uwagi pacjentów.

Możliwe wyjaśnienia

Autorzy nie ustalili dokładnego mechanizmu tego efektu. Wśród możliwych wyjaśnień wymienili uwalnianie endorfin, obniżenie ciśnienia krwi, częstości akcji serca, lęku i stresu, a także odwrócenie uwagi. Jednocześnie badacze zaznaczyli, że na oceny bólu mogła wpłynąć obecność życzliwego eksperymentatora obok pacjenta.

Zespół planuje w przyszłości sprawdzić inne utwory klasyczne oraz ustalić, czy muzyka może pomagać przy intensywniejszym bólu niż podczas wkłucia igły.

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