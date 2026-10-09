Исследование в Цюрихе, Швейцария, с участием 204 человек, которым перед МРТ вводили венозную канюлю, выявило связь между прослушиванием любимых композиций или сонаты Вольфганга Амадея Моцарта и более низкими оценками боли после процедуры. О работе, опубликованной в журнале Frontiers in Pain Research, сообщает TIME.

Участники проходили МРТ головного мозга, позвоночника, головы или шеи. Их разделили на четыре группы: одна слушала спокойную расслабляющую музыку, другая — сонату Моцарта для двух фортепиано ре мажор K.488, третья — собственные любимые песни, а контрольная группа не слушала музыку. Музыку для первых трёх групп включали до, во время и после введения канюли в вену.

Оценки боли после процедуры

Участников попросили оценить боль до и после введения канюли. В группах, слушавших Моцарта или любимые композиции, через две минуты после процедуры зафиксировали значительное снижение оценок боли. Участники с собственным выбором музыки уже через 30 секунд после процедуры оценивали боль ниже, чем до неё и чем участники других групп.

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Расслабляющая музыка, как и отсутствие музыки, не дала значимого уменьшения боли. Старшая автор исследования предположила, что медленная, негромкая и малодинамичная расслабляющая музыка могла не привлекать внимание пациентов.

Возможные объяснения

Авторы не установили точный механизм эффекта. Среди возможных объяснений они назвали высвобождение эндорфинов, снижение артериального давления, частоты сердечных сокращений, тревожности и стресса, а также отвлечение внимания. В то же время исследователи отметили, что на оценки боли могло повлиять присутствие доброжелательного экспериментатора рядом с пациентом.

В дальнейшем команда планирует проверить другие классические произведения и выяснить, может ли музыка помогать при более интенсивной боли, чем во время введения иглы.

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