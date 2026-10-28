W Arabii Saudyjskiej firma żeglugowa Bahri poinformowała o zysku netto w wysokości 1,36 mld dolarów, czyli 5,1 mld riali saudyjskich, za trzeci kwartał. To dziesięciokrotnie więcej niż 137 mln dolarów, czyli 513 mln riali, w analogicznym okresie 2025 roku, podaje OilPrice.

W porównaniu z drugim kwartałem zysk netto Bahri wzrósł o 85%. Firma powiązała ten wynik przede wszystkim z rezultatami działu Bahri Oil, zwiększeniem aktywności operacyjnej i wyższymi światowymi stawkami frachtowymi.

Wzrost przychodów Bahri Oil

Przychody działu Bahri Oil w trzecim kwartale wzrosły o 3,2 mld dolarów, czyli 12 mld riali, w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej. Wobec poprzedniego kwartału przychody tego segmentu wzrosły o 2,3 mld dolarów, czyli 8,6 mld riali.

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Tankowce Bahri przewożą większość ropy eksportowanej z Arabii Saudyjskiej. Według firmy jej przychody wzrosły we wszystkich działach biznesowych, jednak Bahri Oil osiągnął najlepszy wynik.

Stawki przewozowe

Łączne przychody Bahri wzrosły o ponad 500% rok do roku, do 3,9 mld dolarów, czyli 14,8 mld riali. W drugim kwartale wskaźnik ten wynosił 1,7 mld dolarów, czyli 6,3 mld riali.

Według publikacji przedłużające się zakłócenia w żegludze w Cieśninie Ormuz pod koniec trzeciego kwartału podniosły stawki dla tankowców naftowych do rekordowych poziomów. Przeładunek ropy ze statku na statek w Zatoce Omańskiej opóźnia duże tankowce na tygodnie, ograniczając ich dostępność na innych kluczowych trasach, w tym między wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej USA a Azją.

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