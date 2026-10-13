W Wielkiej Brytanii przewodniczący Niezależnego Regulatora Piłkarskiego David Kogan oświadczył, że poda się do dymisji, jeśli będzie poddawany presji politycznej w sprawie reakcji organu na sprawę Manchesteru City. Niezależna komisja uznała klub za winny naruszania zasad finansowych Premier League przez dziewięć lat, jednak decyzja ta jest zaskarżana.

Jak podaje The Guardian, Kogan podkreślił, że ani on, ani regulator nie doświadczyli presji politycznej ani w tej, ani w innych sprawach. Jak zaznaczył, niezależność regulatora i jego osobista niezależność są absolutne, a ingerencja w pracę organu byłaby podstawą do jego dymisji.

Uprawnienia dotyczące właścicieli klubów

Kogan wyjaśnił, że przepisy pozwalają regulatorowi weryfikować właścicieli, dyrektorów i osoby zarządzające klubami, a także oceniać, czy właściciele spełniają wymogi pozwalające im na dalsze zarządzanie zespołami. W tym celu regulator musi zebrać szczegółowe informacje, przeprowadzić kontrolę i uwzględnić porady prawne.

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Jeśli właściciel nie przejdzie weryfikacji według kryteriów rzetelności, uczciwości i stabilności finansowej, regulator może zmusić klub do sprzedaży. Jeśli decyzja niezależnej komisji w sprawie Manchesteru City zostanie utrzymana w mocy po apelacji, może to potencjalnie dotyczyć Abu Dhabi United Group, która jest właścicielem klubu.

Sytuacja finansowa angielskiej piłki nożnej

Kogan złożył to oświadczenie podczas prezentacji raportu State of the Game dotyczącego wyzwań finansowych angielskiego systemu piłkarskiego. Wskazano w nim, że 94% ze 116 klubów objętych nadzorem regulatora odnotowało straty finansowe w sezonie 2025–26. Jednocześnie klub najwyższej ligi o najwyższych przychodach zarabia 605 razy więcej niż klub National League o najniższych przychodach.

Kogan wezwał także Premier League i English Football League do osiągnięcia porozumienia w sprawie redystrybucji środków. Oświadczył, że płatności spadochronowe dla klubów spadających z Premier League coraz bardziej wypaczają system. Premier League poinformowała, że jej niedawna propozycja redystrybucji finansowej dla EFL ma, według dostępnych informacji, wynosić 320 mln funtów szterlingów na sezon.

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