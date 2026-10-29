W Polsce Korona Kielce została 13. klubem Ekstraklasy, który odpadł z piłkarskiego Pucharu Polski. W meczu 1/16 finału zespół przegrał w Warszawie z pierwszoligową Polonią 1:2. Także Radomiak Radom po dogrywce uległ drugoligowej Avii Świdnik 1:2, informuje RMF24.

Odpadnięcia klubów Ekstraklasy

W poprzedniej rundzie turnieju z rywalizacji odpadły Legia Warszawa, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, a także krakowskie Wisła, Wieczysta i Cracovia. Legia jest najbardziej utytułowaną drużyną w historii Pucharu Polski: klub zdobywał to trofeum 21 razy.

W 1/16 finału odpadły również GKS Katowice, Motor Lublin i Piast Gliwice. Jedną z największych niespodzianek było zwycięstwo Siarki Tarnobrzeg, występującej w trzeciej lidze — na czwartym poziomie polskiej piłki nożnej — nad aktualnym mistrzem kraju Lechem Poznań 1:0.

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Uczestnicy 1/8 finału

Do 1/8 finału spośród klubów Ekstraklasy awansowali już aktualny zdobywca trofeum Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Wisła Płock i Jagiellonia Białystok. Śląsk Wrocław miał rozegrać w Opolu mecz z pierwszoligową Odrą.

Do następnej fazy awansowały także pierwszoligowe Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Ruch Chorzów, Chrobry i Polonia Warszawa. Z drugiej ligi dalej przeszły Górnik Łęczna, GKS Tychy, Sokół Kleczew i Avia, a czwarty poziom będą reprezentować Siarka oraz Polonia Środa Wielkopolska.

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek na godz. 12:30. Mecze tej fazy mają odbyć się na początku grudnia, a finał Pucharu Polski wyznaczono na 2 maja 2027 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

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