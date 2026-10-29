В Польше «Корона» Кельце стала 13-м клубом Экстракласы, выбывшим из футбольного Кубка Польши. В матче 1/16 финала команда проиграла в Варшаве перволиговой «Полонии» со счетом 1:2. Также «Радомяк» Радом после дополнительного времени уступил второлиговой «Авии» из Свидника — 1:2, сообщает RMF24.

Выбывание клубов Экстракласы

В предыдущем раунде турнира борьбу прекратили «Легия» Варшава, «Видзев» Лодзь, «Погонь» Щецин, «Заглембе» Любин, а также краковские «Висла», «Вечиста» и «Краковия». «Легия» является самой титулованной командой в истории Кубка Польши: клуб завоевывал этот трофей 21 раз.

В 1/16 финала также выбыли ГКС Катовице, «Мотор» Люблин и «Пяст» Гливице. Одной из главных сенсаций стала победа «Сярки» из Тарнобжега, выступающей в третьей лиге — четвертом уровне польского футбола, — над действующим чемпионом страны «Лехом» Познань со счетом 1:0.

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Участники 1/8 финала

В 1/8 финала из клубов Экстракласы уже вышли действующий обладатель трофея «Гурник» Забже, «Ракув» Ченстохова, «Висла» Плоцк и «Ягеллония» Белосток. «Шлёнск» Вроцлав должен был провести матч в Ополе против представителя первой лиги «Одры».

Следующую стадию также преодолели перволиговые «Брук-Бет Термалика» Нецеча, «Рух» Хожув, «Хробры» и варшавская «Полония». Из второй лиги дальше прошли «Гурник» Ленчна, ГКС Тыхы, «Сокол» Клечев и «Авия», а четвертый уровень будут представлять «Сярка» и «Полония» из Сьроды-Велькопольской.

Жеребьевка пар 1/8 финала запланирована на пятницу на 12:30. Матчи этой стадии должны состояться в начале декабря, а финал Кубка Польши назначен на 2 мая 2027 года на стадионе PGE Narodowy в Варшаве.

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