Funkcjonariusze z oddziału „Białe Anioły” ewakuowali z położonej w strefie walk gminy Słowiańska w obwodzie donieckim dwie rodziny liczące łącznie 12 osób, w tym sześcioro dzieci, a także ich zwierzęta domowe.

„Ogłoszono przymusową ewakuację rodzin z dziećmi, więc trzeba wyjeżdżać. Dziecko nie wychodzi już nawet na spacer na ulicę – to już nie jest dzieciństwo” – opowiedziała matka jednej z rodzin, podczas gdy inną wielodzietną rodzinę z pięciorgiem dzieci funkcjonariusze organów ścigania wyprowadzali pieszo z wsi Suchanówka pod osłoną broni ze względu na ciągłe zagrożenie atakami rosyjskich dronów, zestrzeliwując po drodze wrogiego drona „Molnia”.

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Źródło: Narodowa Policja Ukrainy.

W obwodzie donieckim rozszerzono strefę obowiązkowej ewakuacji dzieci z niektórych obszarów Kramatorska.

Od początku 2026 roku z gminy Kramatorsk w obwodzie donieckim wyjechało około 55,6 tysiąca osób, w tym ponad 4 tysiące dzieci. Na dzień 10 listopada w gminie pozostawało ponad 20 tysięcy cywilów, w tym 334 dzieci.

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