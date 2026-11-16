Полицейские из экипажа «Белые Ангелы» вывезли из прифронтовой Славянской общины Донецкой области две семьи в составе 12 человек, в том числе шестерых детей, а также их домашних животных.

«Объявлен принудительная эвакуация семей с детьми, поэтому нужно уезжать. Ребенок уже даже не выходит гулять на улицу — это уже не детство», — рассказала мать одной из семей, тогда как другую многодетную семью с пятью детьми правоохранители выводили из села Сухановка пешком под прикрытием оружия из-за постоянной угрозы атак российских беспилотников, сбив по дороге вражеский дрон «Молния».

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Источник: Национальная полиция Украины.

В Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска.

С начала 2026 года из Краматорской общины Донецкой области выехали около 55,6 тысячи человек, среди них более 4 тысяч детей. По состоянию на 10 ноября в общине оставались более 20 тысяч гражданских жителей, в том числе 334 ребенка.

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