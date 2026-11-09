Bank ASVIO z Czernihowa znalazł się w centrum szeregu głośnych spraw związanych z operacjami finansowymi, potencjalnym uchylaniem się od płacenia podatków oraz powiązaniami biznesowymi jego właścicieli. Pomimo kar nałożonych przez Narodowy Bank Ukrainy oraz wzmianek w dziennikarskich śledztwach instytucja ta nadal prowadzi działalność, a nawet przejmuje aktywa innych banków, które wycofały się z rynku.

Kary nałożone przez NBU

We wrześniu 2025 roku Narodowy Bank Ukrainy nałożył na ASVIO Bank grzywnę za naruszenie wymogów monitoringu finansowego i nadzoru walutowego. Łączna kwota sankcji, zgodnie z podanymi danymi, wyniosła 9,1 mln hrywien.

W szczególności bank otrzymał karę w wysokości 7,7 mln hrywien za niewłaściwe stosowanie podejścia opartego na ryzyku oraz weryfikację klientów, kolejne 1 mln hrywien — za nieterminowe przedłożenie dokumentów, a 400 tysięcy hrywien — za naruszenie nadzoru walutowego.

Skandal związany z zakupem dronów

Jedna z najbardziej głośnych spraw dotyczy prawdopodobnego fikcyjnego importu dronów dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Zgodnie z wynikami śledztwa za pośrednictwem banku ASVIO mogły być przekazywane za granicę dziesiątki milionów dolarów.

W schemacie rzekomo wykorzystywano ukraińskie firmy „Bullet”, „Export Master”, „Anver Torg” i „Askoniprom”, a także zagraniczne przedsiębiorstwa w Rumunii i Polsce. Autorzy artykułu twierdzą, że rzeczywiste dostawy dronów budzą wątpliwości.

Schemat metalurgiczny w Browarach

W lipcu 2026 roku Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego przeprowadziło przeszukania w zakładzie metalurgicznym w Browarach. Według wersji śledczych, za pośrednictwem szeregu firm mogły być przeprowadzane fikcyjne transakcje, uchylano się od płacenia podatków oraz ukrywano towary.

W materiałach śledztwa pojawiają się: Roman Jaroszenko, radny Rady Miasta Kijowa, który przewodniczy radzie nadzorczej banku ASVIO, oraz były radny Andrij Zajec, któremu należy 7,7% akcji tej instytucji finansowej.

Zgodnie z opublikowanymi danymi, potencjalne zaniżenie podatków szacuje się na 32,4 mln hrywien, a wartość niezarejestrowanych towarów – na 325 mln hrywien.

Powiązania z otoczeniem Czernowieckiego

Osobna część tej historii dotyczy właściciela banku Wiaczesława Suprunenko, który wcześniej był żonaty z córką byłego burmistrza Kijowa Leonida Czernowieckiego.

W dziennikarskich śledztwach wspomina się o możliwych machinacjach dotyczących gruntów i majątku komunalnego, w szczególności wokół dawnej fabryki w Browarach, której teren wynosi 26,45 hektara, a także działek w centrum Kijowa.

Autorzy tych materiałów łączą te historie z przedstawicielami dawnego otoczenia Czernowieckiego oraz biznesmenami powiązanymi z bankiem ASVIO.

Dlaczego bank nadal działa?

Pomimo skandali ASVIO Bank nie tylko utrzymuje swoją pozycję na rynku, ale także przejmuje aktywa innych instytucji finansowych. W 2025 roku stał się bankiem przejmującym część aktywów i zobowiązań niewypłacalnego Kominwestbanku, a w 2026 roku – Motor-Banku. W szczególności zobowiązania tego ostatniego wobec deponentów wynosiły 89,3 mln hrywien.

Jednocześnie Narodowy Bank Ukrainy zaplanował na IV kwartał 2026 roku kontrolę wyjazdową w ASVIO Banku. Ma ona dotyczyć monitoringu finansowego, przepisów walutowych oraz sankcji.

Przypomnijmy, że pisaliśmy już o schematach finansowych banku Asvio Suprunenków oraz roszczeniach BEB.

Fundusz Gwarancji Depozytów Osób Fizycznych w dniu 31 stycznia 2025 r. zatwierdził przeniesienie części aktywów i zobowiązań niewypłacalnego SA „Kominvestbank” do SA „ASVIO BANK”.



Fundusz Gwarancji Depozytów podpisał umowę o przeniesieniu części aktywów i zobowiązań niewypłacalnego Motor-Banku do „Asvio Banku”. W rezultacie część klientów Motor-Banku została automatycznie przeniesiona do nowego banku bez zmian warunków obowiązujących umów.

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