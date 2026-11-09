Штрафы НБУ, скандал с дронами и связи с Черновецким: чем известен АСВИО Банк

Черниговский АСВИО Банк оказался в центре ряда громких скандалов, связанных с финансовыми операциями, возможным уклонением от уплаты налогов и деловыми связями его владельцев. Несмотря на штрафы Национального банка и упоминания в журналистских расследованиях, финучреждение продолжает работать и даже получает активы других банков, покинувших рынок.

Штрафы от НБУ

В сентябре 2025 года Национальный банк оштрафовал АСВИО Банк за нарушение требований финансового мониторинга и валютного надзора. Общая сумма санкций, по приведенным данным, составила 9,1 млн гривен.

В частности, 7,7 млн грн банк получил штрафа за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и проверку клиентов, ещё 1 млн грн — за несвоевременное представление документов, 400 тысяч гривен — за нарушение валютного надзора.

Скандал с закупкой дронов

Один из самых резонансных эпизодов касается вероятного фиктивного импорта беспилотников для ВСУ. По данным расследования, через АСВИО Банк могли переводить десятки миллионов долларов за границу.

В схеме якобы использовались украинские компании «Буллет», «Экспорт Мастер», «Анвер Торг» и «Асконипром», а также иностранные фирмы в Румынии и Польше. Авторы материала утверждают, что реальность поставок беспилотников вызывает сомнения.

Металлургическая схема в Броварах

В июле 2026 года Бюро экономической безопасности провело обыски на металлургическом предприятии в Броварах. По версии следствия, через ряд компаний могли проводиться фиктивные операции, уклоняться от уплаты налогов и скрывать товар.

В материалах расследования фигурируют депутат Киевсовета Роман Ярошенко, возглавляющий наблюдательный совет АСВИО Банка, и бывший депутат Андрей Заец, которому принадлежит 7,7% акций финансового учреждения.

По обнародованным данным, возможное занижение налогов оценивается в 32,4 млн грн, а стоимость неучтенных товаров — в 325 млн грн.

Связи с окружением Черновецкого

Отдельная часть истории касается владельца банка Вячеслава Супруненко, который ранее был женат на дочери бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

В журналистских расследованиях упоминаются возможные махинации с землей и коммунальным имуществом, в частности вокруг бывшего завода в Броварах, территория которого составляет 26,45 гектара, а также земельных участков в центре Киева.

С этими историями авторы материалов связывают представителей бывшего окружения Черновецкого и бизнесменов, имеющих отношение к АСВИО Банку.

Почему банк продолжает работать?

Несмотря на скандалы, АСВИО Банк не только удерживает позиции на рынке, но и получает активы других финучреждений. В 2025 году он стал принимающим банком для части активов и обязательств неплатежеспособного Коминвестбанка, а в 2026-м — Мотор-Банка. В частности, обязательства последнего перед вкладчиками составляли 89,3 млн грн.

В то же время Национальный банк запланировал на IV квартал 2026 года выездную проверку АСВИО Банка. Она должна касаться финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства.

Напомним, мы писали о финансовых схемах «Асвио Банка» Супруненко и претензиях БЕБ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 года одобрил передачу части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «АСВИО БАНК».



Фонд гарантирования вкладов подписал договор о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного «Мотор-банка» в «Асвио Банк». В результате часть клиентов «Мотор-банка» автоматически перешла на обслуживание в новый банк без изменения условий действующих договоров.

Читай нас в