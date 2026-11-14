Dzisiaj w Ukrainie temperatura spadnie do +12

W sobotę, 14 listopada, w Ukrainie temperatura spadnie do +12°. Opady spodziewane są jedynie na skrajnym południu i południowym wschodzie kraju.

Dzisiaj na Ukrainie będzie pochmurno z przejaśnieniami. W ciągu dnia bez opadów, jedynie na skrajnym południu i południowym wschodzie kraju wystąpią niewielkie deszcze.

Wiatr północno-zachodni, 7–12 m/s; w nocy w niektórych rejonach Ukrainy, z wyjątkiem zachodu, porywy wiatru osiągną 15–18 m/s.

Temperatura w ciągu dnia w obwodach zachodnich i północnych wyniesie 0–6°C, na pozostałym terytorium 3–8°C, a na wschodzie i południowym wschodzie kraju 7–12°C.

Informuje o tym Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

Pogoda w Kijowie

W Kijowie i obwodzie kijowskim dzisiaj będzie pochmurno z przejaśnieniami, w ciągu dnia bez opadów.

Wiatr północno-zachodni o prędkości 7–12 m/s, w nocy w niektórych miejscach regionu porywy wiatru o prędkości 15–18 m/s.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie 1–6°C, w Kijowie 4–6°C.

Przypomnijmy, że obserwacje nad Arktyką wskazują, iż wir polarny osłabł niezwykle wcześnie, a kierunek jego wiatrów uległ zmianie. Jak podaje Deutsche Welle, naukowcy uważają to za najwcześniejsze odnotowane zaburzenie wiru stratosferycznego.

Na chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, znajdującej się na orbicie okołoziemskiej, fizycy osiągnęli temperaturę równoważną 9,7 pikokelwina — 0,0000000000097 kelwina. Według autorów badania jest to najniższa temperatura równoważna, jaką kiedykolwiek zmierzono.

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