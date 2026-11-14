Сегодня в Украине температура опустится до +12

В субботу, 14 ноября, в Украине похолодает до +12°. Осадки ожидаются только на крайнем юге и юго-востоке страны.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем без осадков, только на крайнем юге и юго-востоке страны возможны небольшие дожди.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в Украине, кроме запада, ночью местами порывы 15–18 м/с.

Температура днём в западных и северных областях 0–6 °C, на остальной территории 3–8 °C, на востоке и юго-востоке страны 7–12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, по области ночью местами порывы 15–18 м/с.

Температура днем 1–6° тепла, в Киеве 4–6°.

Напомним, что наблюдения над Арктикой показывают, что полярный вихрь ослаб необычно рано, а направление его ветров изменилось. Как сообщает Deutsche Welle, ученые считают это самым ранним зафиксированным нарушением стратосферного вихря.

На китайской космической станции «Тяньгун», находящейся на околоземной орбите, физики достигли эквивалентной температуры 9,7 пикокельвина — 0,0000000000097 кельвина. Это, по оценке авторов исследования, самая низкая эквивалентная температура, которую когда-либо измеряли.

Читай нас в