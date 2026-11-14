Сьогодні в Україні температура знизиться до +12

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У суботу, 14 листопада, в Україні похолодає до +12°. Опади очікуються лише на крайньому півдні та південному сході країни.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни невеликі дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вдень у західних та північних областях 0-6° тепла, на решті території 3-8° тепла, на сході та південному сході країни 7-12°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, у Києві 4-6°.

Нагадаємо, що спостереження над Арктикою свідчать, що полярний вихор ослаб незвично рано, а напрям його вітрів змінився. Як повідомляє Deutsche Welle, науковці вважають це найранішим зафіксованим порушенням стратосферного вихору.

На китайській космічній станції Tiangong, що перебуває на навколоземній орбіті, фізики досягли еквівалентної температури 9,7 пікокельвіна — 0,0000000000097 кельвіна. Це, за оцінкою авторів дослідження, найнижча еквівалентна температура, яку коли-небудь вимірювали.

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