До 15% підприємств втратять статус критично важливих після перевірки

У Мінекономіки прогнозують, що через посилення вимог близько 10–15% українських компаній можуть втратити статус критично важливих підприємств. Про це в телеефірі заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

За словами міністра, нині діє близько 600 критеріїв критичності, які встановлюють міністерства, інші державні органи та обласні військові адміністрації.

Рішення щодо перегляду 90% критеріїв уже ухвалені, зміни мають пройти погодження Міністерства юстиції. Решту планують фіналізувати протягом наступних тижнів.



«Очікуємо, що орієнтовно близько 10-15% підприємств не будуть відповідати новим, більш жорстким правилам критичності», — сказав він.

Нагадаємо, що після затвердження оновлених вимог органи влади перевірять підприємства з чинним критичним статусом. Компанії, які не відповідатимуть новим критеріям, втратять його, однак зможуть повторно подати документи.